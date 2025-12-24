«Бабушка-Гринч» разгромила квартиру, которую не смогла вернуть по «схеме Долиной»

В Омске бывшая владелица квартиры, проиграв суд о возврате жилья, устроила в нем тотальный погром перед выселением, пишет телеграм-канал SHOT.

Пожилая женщина, которую в соцсетях уже прозвали «бабушкой-Гринчем», вырвала всю проводку, сорвала обои и разбила стены.

По информации телеграм-канала, пенсионерка, в прошлом являвшееся педагогом, продала свою трехкомнатную квартиру еще в прошлом году за 6 млн руб.

Покупателями стала молодая семья, которая взяла жилье в ипотеку с использованием материнского капитала. Интересно, что перед сделкой продавец предоставила справку от психиатра, подтверждающую ее вменяемость и добровольность решения.

Однако после получения денег женщина начала затягивать с освобождением квартиры, ссылаясь на большое количество вещей. Параллельно она подала иск в суд с требованием признать сделку недействительной, заявив, что стала жертвой мошенников.

Суд не нашел оснований для удовлетворения иска и постановил выселить бывшую владелицу, оставив право собственности покупателям.

В день, когда приставы должны были обеспечить выезд, разгневанная пенсионерка учинила в квартире настоящий погром. Она демонтировала вентиляцию, разбила кафельную плитку и даже проделала дыры в полу.

Когда же новые хозяева приехали заселяться, бывшая владелица устроила публичный скандал: собрала соседей, вызвала наряд полиции и при всех заявила, что не оставит семью в покое, пожелав им встречать Новый год среди руин.

