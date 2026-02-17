Бабушка пропавших в Петербурге сестер рассказала о странном видео перед их исчезновением

В Петербурге продолжаются масштабные поиски двух сестер, которые исчезли 9 февраля. Старшей — 18 лет, младшей — всего 11. К операции подключились уже 15 регионов России, но до сих пор местонахождение девочек остается загадкой.

В комментарии РИА Новости бабушка пропавших детей рассказала, что родственники до сих пор не получили ни одного сигнала от внучек.

«Нет, не выходили на связь... Они выходили на связь только посредством видео, присланного поисковикам. Где говорят, что они отрекаются от документов, находятся с матерью», — поделилась женщина.

Это видео стало единственным подтверждением того, что девочки живы. Но вместо облегчения оно породило новые вопросы.

Ранее волонтеры петербургского отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что детей забрала их собственная мать. По предварительным данным, женщина увезла дочерей в поселение, где живут сектанты. Где именно находится это место, пока не установлено. О том, что детей похитила мать, также говорил их отец.

