Бабушка, внуки и искусственный интеллект: в пермском подъезде запустили уникальное СМИ

В одном из домов на улице Петропавловской жители стали свидетелями необычного культурного явления. На стенах подъезда появилась самодельная газета с говорящим названием «ИИзвестия подъезда», главными редакторами и авторами которой стали местная пенсионерка и ее внуки.

Как выяснилось, издание регулярно радует соседей свежими выпусками. Особенность газеты в том, что часть материалов для нее создается с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволяет маленькой редакционной команде готовить разнообразный и интересный контент. К примеру, в последнем номере читатели могли найти кулинарную рубрику с рецептами блюд из тыквы и советами по приготовлению хрустящих маринованных огурцов.

