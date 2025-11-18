Шерстяная революция: замглавы Мытищ «связал» город в уютном стиле через ИИ

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов опубликовал в своем телеграм-канале необычный видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта в актуальном стиле связанного пряжей города. Об этом пишет REGIONS .

30-секундный ролик, набравший сотни просмотров и комментариев, демонстрирует узнаваемые места муниципалитета — от стел на въезде в город и колеса обозрения в центральном парке до усадьбы Марфино и памятника самолету ПО-2 — выполненными в технике вязания из крупных шерстяных ниток. Особенно детально нейросеть проработала самовар с цветами, из которого реалистично «льются» ниточки воды.

«В этот хмурый и дождливый день решили вместе с коллегами немного отвлечься от повседневной хозяйственной повестки — и напомнить себе (и вам), каким теплым, уютным и любимым может быть наш городской округ», — написал Артур Суворов.

Видео быстро распространилось по местным пабликам, вызвав живую реакцию жителей. Тренд поддержал и коллектив ДК «Яуза», создавший аналогичный контент с портретами сотрудников — от педагогов творческих секций до звукорежиссеров.

Феномен «связанных городов» захватил интернет несколько недель назад, заняв топовые позиции в рекомендательных лентах социальных сетей. К нему активно подключились крупные бренды, телеканалы и предприятия общепита.

Ранее сообщалось, что геймеры построили точную копию подмосковного города в Minecraft.