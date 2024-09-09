Бабушки с тростями напали на детей в Екатеринбурге

В Юго-Западном районе Екатеринбурга во дворе дома на ул. Академика Постовского, 12 пожилые женщины с тростями напали на детей. Они не поделили площадку.

Об инциденте сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

С бабушками решил побеседовать один из очевидцев конфликта.

На его вопрос «Кто из вас избивает детей?» они ответили, что все били.

Затем пенсионерки стали жаловаться на то, как дети с ними разговаривали.

Конфликт начался из-за того, что укатившийся мяч с баскетбольной площадки попал в одну из женщин, которая сидела на скамейке. Тогда пенсионерки начали бить детей своими тростями и бросаться ими.

Одна из пенсионерок заявила, что они стали драться, чтобы дети перестали. Другая женщина пожаловалась на отсутствие скамеек. Позицию бабушек она объяснила болями в ногах из-за артроза. Пенсионерки утверждали, что рядом есть другая площадка, но дети специально играют там, где они отдыхают.

Конфликт так и не был решен. Пенсионеркам пригрозили полицией.

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