«Бабушкина схема» снова на пике: эксперты раскрыли секретный стоп-кран сделки

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Эксперты в сфере недвижимости сообщили, что защититься от мошенничества по так называемой «бабушкиной схеме» помогает принцип предварительного расчета между участниками сделки. Этот подход предполагает, что возврат квартиры возможен только после полного возмещения покупателю уплаченных средств, пишет РБК .

О сути механизма сообщил юрист Олег Силкин. Он отметил, что схема основывается на логике «деньги вперед», позволяющей исключить попытки забрать жилье без компенсации. Он напомнил, что при признании покупки недействительной применяется двусторонняя реституция, а стороны обязаны вернуть полученное по договору.

На этапе составления договора купли-продажи специалисты рекомендуют включать формулировку о том, что продавец действует самостоятельно и не испытывает давления. Эту рекомендацию дал доцент Финансового университета Игорь Семеновский. По его словам, подобное положение уменьшает риск последующего признания сделки ничтожной по ст. 178 и 179 ГК РФ.

В России увеличилось количество судебных процессов, в которых прежние владельцы требуют вернуть жилье, утверждая, что их действия были спровоцированы мошенниками. О росте подобных обращений сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

