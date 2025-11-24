Защита от «схемы Долиной»: эксперт раскрыл слабые места в сделках с недвижимостью

Советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в эксклюзивном комментарии RT развеял ключевой миф о безопасности нотариального заверения сделок с недвижимостью и объяснил, как можно бороться с обманами по «схеме Долиной».

По словам эксперта, если к нотариусу пришел человек и сказал, что хочет продать, нотариус удостоверил сделку, а дальше этот человек оказывается под влиянием мошенников, то нотариус не отвечает за это. При этом портрет жертвы мошенников оказался сложнее стереотипов: 40% пострадавших — люди допенсионного возраста и целые семьи.

«Не только пожилые, не только пенсионеры, и люди допенсионного возраста, семьи есть, где муж с женой вдвоем, не пенсионеры. И есть семьи, где мама с дочкой вдвоем попали. Да, пожилые люди — это большая часть проблемы, может быть 60%, но 40% все равно есть тех, кто не пенсионеры», — пояснил Барсуков.

Профессиональные риелторы научились выявлять признаки неосознанных действий продавцов, но даже это не гарантирует защиты — собственник может лишиться и квартиры, и денег одновременно.

Ключевым решением проблемы эксперт назвал «профилактику ведомости» — комплекс мер по предотвращению психологического воздействия на собственников. Второй фронт работы — создание системы оперативного реагирования внутри профессионального сообщества. Барсуков призвал коллег не оставаться в стороне и сообщать о подозрительных ситуациях органам.

Эти рекомендации появились на фоне законодательных инициатив депутатов Госдумы, разрабатывающих меры против мошенничества с недвижимостью пожилых людей.

Напомним, что певица Лариса Долина стала жертвой масштабной аферы, когда мошенники, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее в необходимости «спасти» свои сбережения и элитную пятикомнатную квартиру в Москве, вынудив ее продать жилье за 112 млн рублей и передать всю сумму, а также личные накопления и заемные средства (общая сумма ущерба оценивается до 300 млн рублей), аферистам. Сделку купли-продажи с ничего не подозревающей покупательницей суд впоследствии признал недействительной, восстановив право собственности артистки на квартиру, что, однако, оставило покупательницу и без жилья, и без денег, в то время как участникам преступной группы прокуратура запросила длительные сроки заключения.

Ранее сообщалось, как обезопасить себя при покупке квартиры на вторичном рынке.