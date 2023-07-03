«Бабушку закидают камнями»: двухлетний ребенок утонул в колодце в Татарстане

В татарстанском городе Нуралат на улице Бакирова потерялась девочка, которую позже нашли утонувшей в колодце, сообщает КП Казань.

Инцидент произошел ночью с воскресенья на понедельник. В соцсетях местные жители сразу призвали неравнодушных горожан собраться и выйти на поиски. На зов откликнулось много людей, которые тщательно обыскали с фонарями территорию и нашли девочку, но было уже поздно.

Двухлетний ребенок, по предположениям СМИ, упал и утонул в колодце, где тело и обнаружили около полуночи. Родители девочки уехали отдыхать в Казань, а малышку оставили с бабушкой и дедушкой, как рассказали участники поисковых работ.

«Двухлетки носятся, как метеоры. Как можно оставлять с бабушкой такого кроху? Ребенок побежит, а бабушка догнать разве сможет?»; «Кто отвечает за люки? На ногу гирю и пешком на Колыму, лед долбить навсегда»; «Сейчас быстро виновных найдут и показательно накажут. Бабушку закидают камнями. А если у нее хозяйство и огород, то как она усмотрит за малышом?» — прокомментировали новость россияне.

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