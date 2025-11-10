«Багровые узоры по всему телу»: врачи диагностировали редкое заболевание у женщины после применения крема

Жительница Китая столкнулась с тяжелым заболеванием кожи после десяти лет регулярного использования мази на основе трав, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

У женщины по имени Тинтин появились багрово-красные узоры, напоминающие змеиную кожу, которые покрыли практически все тело.

Медики диагностировали у китаянки вторичную надпочечниковую недостаточность. Заболевание развилось из-за содержащихся в средстве гормональных веществ.

По словам самой пациентки, она приобретала мазь через интернет, доверяя ее натуральному составу, который был указан на упаковке и в описании товара.

Дерматолог Ван Фэй пояснил, что многие средства, распространяемые через интернет, содержат мощные стероидные компоненты. Эти вещества временно снимают симптомы кожных заболеваний, однако при длительном применении вызывают серьезную зависимость и приводят к системным нарушениям в работе организма.

За годы лечения Тинтин потратила на сомнительный крем более 100 тыс. юаней (1 млн 136 тыс. руб.). После госпитализации и назначения терапии состояние женщины начало постепенно улучшаться.

