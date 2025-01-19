Бай, Байден!: в Сеть выложили видео, как негры выносят из Белого дома мебель президента США

Сегодня, 19 января, последний день пребывания на своем посту 46-го президента США Джозефа Байдена. Уже завтра его президентство станет историей, а ему на смену придет избранный глава государства, республиканец Дональд Трамп.

В Сети появляются ряд видео, на которых в Белом доме уже вовсю освобождается место для нового хозяина. В частности, чернокожие работники выносят мебель четы Байденов и остальные предметы семейной утвари пока еще действующего президента США и его супруги Джилл Байден.

Согласно регламенту, все должно быть освобождено от бывшего хозяина Белого дома до вечера последнего дня его президентства. Завтра на ближайшие четыре года там поселится Дональд Трамп со своей семьей и супругой Меланьей.

Напомним, Дональд Трамп решил перенести из-за морозов место своей инаугурации. Об этом писала газета The Washington Post. Сотни тысяч американцев готовились к церемонии инаугурации. Трамп принял решение провести мероприятие внутри Капитолия, поскольку на улице очень холодно из-за морозов. 20 января ожидаются холода вплоть до -12 градусов. Это привело в растерянность как организаторов, так и потенциальных участников данного события. Сотни людей, которые приобрели билеты на инаугурацию, спрашивают, что теперь им делать.

Ранее сын Трампа Бэррон заявил, что «чудак» Зеленский умолял пригласить его на инаугурацию к отцу.