Сын Трампа: «чудак» Зеленский умолял пригласить его на инаугурацию

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу, который стал новым президентом США, с просьбой пригласить его на церемонию инаугурации, которая состоится в Вашингтоне 20 января. Об этом сообщил Бэррон Трамп, сын избранного президента.

По его словам, лидер Киева неоднократно обращался с просьбой о приглашении на церемонию инаугурации. Однако все его обращения были отклонены.

Позднее Трамп сообщал, что совершенно не приглашал Зеленского в Вашингтон, но тот может посетить церемонию по собственному желанию. Однако Зеленский публично заявил, что не будет навязываться и приходить туда, куда его и не звали.

«Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?», — удивился Трамп-младший в соцсетях на своей странице.

Напомним. Дональд Трамп решил перенести из-за морозов место своей инаугурации. Об этом писала газета The Washington Post. Сотни тысяч американцев готовились к церемонии инаугурации. Трамп принял решение провести мероприятие внутри Капитолия, поскольку на улице очень холодно из-за морозов. 20 января ожидаются холода вплоть до -12 градусов. Это привело в растерянность как организаторов, так потенциальных участников данного события. Сотни людей, которые приобрели билеты на инаугурацию, спрашивают, что теперь им делать.

Больше всего недовольна оппозиция в виде демократов. Она планирует провести протестные акции и демонстрацию в этот день.