Байден и Трамп выразили соболезнования в связи с кончиной Картера

Избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 39-го президента страны Джимми Картера. Сообщение республиканца опубликовано на его странице в соцсети.

«Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб. И только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — отметил Трамп.

Он отметил, что американцы должны быть благодарны Картеру, так как он стремился сделать их жизнь лучше.

Соболезнования в связи со смертью Картера также выразили действующий президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Их заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В нем говорится, что с уходом из жизни Картера, США и весь мир потеряли «выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста».

Джо и Джилл Байден отмечают, что более 60 лет имели честь называть Джимми Картера близким другом.

По их словам, 39-й президент США «был человеком с большим характером и мужеством, надеждой и оптимизмом».

Ранее сообщалось о том, что 39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни.