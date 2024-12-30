Скончался бывший президент США Джимми Картер

Ушел из жизни 39-й президент США Джимми Картер. Ему было 100 лет.

О кончине политика сообщил его сын Джеймс Эрл Картер III, известный как Чип Картер, передает издание Washington Post (WP).

Точная причина смерти Джимми Картера не называется.

Напомним, Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп принял решение не назначать Фокс Кеннеди, невестку Роберта Кеннеди-младшего, на должность заместителя директора ЦРУ.

Хотя кандидат на пост министра здравоохранения США активно поддерживал ее кандидатуру и лоббировал ее назначение, чтобы та смогла выяснить правду об убийстве Джона Кеннеди.