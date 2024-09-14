Байден каркающим голосом уточнил дорогу до находящегося за его спиной Белого дома

Действующий президент США Джо Байден не перестает удивлять публику своими выходками, все чаще напоминающими поступки человека, что с трудом отдает себе отчет в своих действиях. Очередной ляп американца произошел минувшим днем аккурат у Белого дома.

Закончив свое очередное выступление перед журналистами, Байден внезапно завис на мгновенье, после чего спросил ближайшего к себе помощника, куда ему следует идти, чтобы вернуться в Белый дом. При этом, как свидетельствует размещенная на YouTube-канале американской администрации запись, Белый дом находился всего лишь позади своего нынешнего хозяина.

«Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо, хорошего дня!», — заявил Байден по окончании своего выступления.

На записи видно, как позади Байдена открылись двери и два солдата-пехотинца проводили Байдена в Белый дом.

Ранее мы писали, что Байден уже не первый раз, говоря о президенте России Владимире Путине, не стесняется в выражениях. Ранее глава Белого дома обозвал российского лидера «убийцей», чем вызвал серьезный дипломатический скандал. Потом несколько раз называл президента России «диктатором» и «мясником». В ответ на это Путин поступил достойно и всего лишь пожелал своему коллеге здоровья и почаще смотреться в зеркало.