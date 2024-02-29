Байден нашел скрытую угрозу в китайских автомобилях

В США по поручению президента начнут проверку китайских автомобилей. По мнению американского лидера, транспортные средства могут передавать данные жителей страны в Китай. Байден указал в тексте заявления, что китайские транспортные средства связаны с телефонами, навигаторами и инфраструктурой, а значит – могут передать секретные данные о людях и объектах китайским спецслужбам.

Байден подчеркнул, что проверка нужна для того, чтобы жители были уверены в автомобилях, перемещающихся по американским дорогам. По его словам, важно знать, что Китай не угрожает безопасности США.

Накануне американский лидер наделил генпрокурора полномочиями пресекать передачу личных данных американцев в страны, которые вызывают подозрения у властей Америки. В Китае отметили, что это является дискриминацией.