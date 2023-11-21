Байден: Некоторые заложники могут оказаться дома очень скоро

В Белом доме Джо Байден заявил, что Израиль и Палестина договариваются об освобождении пленников, захваченных движением ХАМАС. По словам американского лидера, сделка близка к завершению. Он уверен, что уже в ближайшее время некоторые заложники смогут вернуться домой. Однако президент США не стал вдаваться в подробности этой сделки, сообщив, что еще ничего не решено окончательно и ничего не сделано.

Власти Израиля планировали рассмотреть проект соглашения, по которому они обеспечивают прекращение огня, а ХАМАС отпускает пленных, во вторник вечером. Предполагается, что количество освобожденных человек может достигнуть сотни.