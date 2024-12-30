Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера

В связи с уходом из жизни бывшего главы государства Джимми Картера президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Байден обратился к американским гражданам с просьбой посетить религиозные учреждения в знак уважения к памяти бывшего главы государства.

«Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США», — говорится в заявлении.

Джо Байден обратился к гражданам США с просьбой посетить места поклонения, чтобы почтить память ушедшего из жизни бывшего главы государства. Кроме того, он распорядился на 30 дней приспустить государственные флаги США в государственных учреждениях как на территории страны, так и за её пределами, включая военные базы и дипломатические представительства.

Ранее фонд, основанный Картером, подтвердил его кончину. 39-му президенту Соединённых Штатов Америки шел 101-й год.