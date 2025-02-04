Байден подписал контракт с голливудским агентством Creative Artists Agency

Джо Байден завершил свою президентскую карьеру и теперь готов попробовать себя на новом поприще. Бывший глава Белого дома заключил контракт с голливудским агентством Creative Artists Agency, которое занимается поиском талантов.

Информация об этом опубликована на странице агентства в соцсети.

Какие именно творческие планы хочет реализовать Байден, неизвестно. New York Post отмечает, что он пока присматривается к проектам в Голливуде.

Ранее с агентством Creative Artists Agency подписывали контракты Барак Обама и его жена Мишель.

Агентство отмечает, что ранее уже сотрудничало с Байденом, еще в период его вице-президентства. Тогда экс-президент выпустил свои мемуары под названием «Обещай мне, папа», организовал тур по США под названием American Promise и провел ряд публичных выступлений.

Ранее сообщалось о том, что экс-президент США Байден превентивно помиловал нескольких высокопоставленных чиновников.