Байден пообещал помочь Южной Корее в связи с авиакатастрофой

Власти США готовы оказать Сеулу всю необходимую помощь в связи с крушением самолета авиакомпании Jeju Air. Об этом со ссылкой на письменное заявление действующего американского президента Джо Байдена сообщает ТАСС.

Он также отметил, что граждане США, будучи дружественным народом по отношению к Южной Корее, разделяют ее трагедию.

«Наши мысли и молитвы — с теми, кто столкнулся с этой трагедией. Соединенные Штаты готовы оказать любую необходимую помощь», — сказал Байден.

Ранее сообщалось о том, что количество погибших при падении самолета в Южной Корее возросло до 124 человек. Всего на борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Судьба 55 человек пока неизвестна, они числятся пропавшими без вести.