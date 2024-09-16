Байден пообещал усилить охрану Трампа после инцидента со стрельбой

Президент США Джо Байден заявил, что намерен обеспечить охрану Дональда Трампа после инцидента со стрельбой.

Он также сообщил, что был рад узнать о том, что с его предшественником все в порядке после стрельбы у гольф-клуба, сообщает РИА Новости.

Байден подчеркнул, что в США «нет места политическому и любому насилию».

Он дал поручение американскому правительству использовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность Дональду Трампу.

Напомним, что стрельба произошла недалеко от гольф-клуба Трампа. Экс-президент США не пострадал.

По данным New York Post, стреляли двое неизвестных, но они не целились в Трампа, а хотели попасть друг в друга.

Ранее СМИ опубликовали первые кадры с места инцидента с покушением на Трампа.