СМИ опубликовали первые кадры с места инцидента с покушением на Трампа

Вечером в воскресенье, 15 сентября, газета New York Post со ссылкой на конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин написала, что на Дональда Трампа совершена очередная попытка покушения. Это случилось, когда миллиардер выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. По предварительной информации, с политиком все в порядке. На этот раз Секретная служба отреагировала оперативно на стрельбу рядом с миллиардером.

В сети появились первые кадры произошедшего. На фото Трамп рядом с оцеплением места, где задержали стрелка. Также ряд американских СМИ выкладывают видео с обнаруженным неподалеку от места стрельбы автоматом AK-47.

Ранее произошедшее подтвердил и сын политика Дональд Трамп-младший. Он сообщил, что стрелок задержан. С его отцом все в порядке.

Более подробная информация о произошедшем уточняется.