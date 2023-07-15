Байден попытался укусить маленькую девочку в Финляндии, отказавшуюся от его поцелуя

Очередной курьез произошел с главой Белого дома во время поездки в Финляндию. Находясь в Хельсинки, Джо Байден попытался поцеловать маленькую девочку, однако та брезгливо отвернулась от него.

Как можно наблюдать в опубликованного в соцсетях телеканалом Fox News видео, американец наклоняется к маленькой девочке, делая вид, что покусывает ее за плечо. Такое ст ранное поведение повергло в шок маленького ребенка и она поспешила отвернуться от чудаковатого старика.

К слову, за последние два с половиной года глава Белого дома как только не удивлял публику: то он не раз здоровался с воздухом, то терялся на сцене. Особые отношения у Джо Байдена с трапами самолетов.

Не стал исключением и визит минувшим днем президента США в Хельсинки. Вылетая из столицы Финляндии, Джо Байден снова споткнулся и чуть не упал, поднимаясь на борт президентского лайнера Air Force One.