Байден снова споткнулся и чуть не растянулся на трапе, поднимаясь на борт самолета

За последние два с половиной года глава Белого дома как только не удивлял публику: то он не раз здоровался с воздухом, то терялся на сцене. Особые отношения у Джо Байдена с трапами самолетов.

Не стал исключением и визит минувшим днем президента США в Хельсинки. Вылетая из столицы Финляндии, Джо Байден снова споткнулся и чуть не упал, поднимаясь на борт президентского лайнера Air Force One. Не спас даже короткий трап, специально подогнанный к самолету, дабы исключить возможный курьез.

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолет», — пишет газета New York Post.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал недавний мятеж в России, который вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» устроил бизнесмен Евгений Пригожин. Глава Белого дома пошутил, что будь он на его месте, то обязательно бы следил за тем, что употребляет в пищу.