Байден пошутил в ходе выступления после теракта в Новом Орлеане

Действующий президент США Джо Байден позволил себе пошутить в ходе выступления в Белом доме по случаю теракта в Новом Орлеане и подрыва электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.

Как сообщает РИА Новости, подойдя к микрофону, он сказал: «Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», после чего в зале начался смех.

Напомним, в Новом Орлеане мужчина врезался в толпу отдыхающих на одной из самых оживленных улиц города. В результате пострадали десятки человек, более десяти – погибли.

После выхода из машины преступник начал стрелять, в том числе по прибывшим сотрудникам полиции. Двое из них получили ранения.

Террориста ликвидировали.

Электромобиль Tesla Cybertruck загорелся в среду, 1 января. В результате погиб один человек. В момент взрыва он находился в машине. Еще семь человек получили травмы. Позднее во взорвавшейся машине сотрудники полиции обнаружили канистры с бензином и крупные заряды пиротехники.

Ранее сообщалось о том, что Байден хочет ввести новые санкции против энергетической отрасли РФ, но боится роста цен на топливо в США.