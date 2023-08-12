Байден поздоровался с собственным охранником, приняв его за поклонника из толпы

Не прорходит и нескольких дней бе того, чтобы нынешний глава Белого дома не выкинул какой-либо курьез. Очередное действо произошло в штате Южная Каролина.

Если ранее Джо Байден не раз здоровался с призраками, то теперь предпочел живого человека. Правда, им оказался сотрудник службы безопасности президента СШУ, которого глава Белого дома не узнал и принял за своего почитателя из окружившей го толпы.

Сотрудник президентской охраны разочаровывать Байдена не стал. Про микрофон спецсвязи в ухе он также решил деликатно промолчать.

Ранее сообщалось, что конгрессмен от Республиканской партии Грег Стюби внес в палату представителей резолюцию об отстранении от управления государством президенту США Джозефу Байдену с формулировкой за тяжкие преступления.

По мнению Стюби, Байден давно и прочно увяз в коррупции, злоупотреблениях должностными полномочиями, а также взяточничестве и вымогательстве.