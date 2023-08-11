В Конгресс США внесена резолюция об импичменте Байдену

Конгрессмен от Республиканской партии Грег Стюби внес в палату представителей резолюцию об отстранении от управления государством президенту США Джозефу Байдену с формулировкой за тяжкие преступления.

По мнению Стюби, Байден давно и прочно увяз в коррупции, злоупотреблениях должностными полномочиями, а также взяточничестве и вымогательстве.

«Резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки», - говорится в документе, опубликованном на сайте законодателя.

Американский законодатель также указывает, что нынешний глава Белого дома всячески препятствует правосудию в расследовании в отношении его сына Хантера Байдена. Кроме того, на Байдене висят систематические обманы в отношении различных инвесторов, указывает Стюби.

Ранее сообщалось, что по расследованию дела Хантера Байдена назначен спецпрокурор. Им стал федеральный прокурор Дэвид Вайс.