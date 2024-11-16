Байден пожаловался, что жена угрожает отправить его в космос

Действующая первая леди США Джилл Байден порой грозит отправить супруга в космос. Об этом заявил сам глава Белого дома Джо Байден на встрече с президентом Перу Диной Болуарте.

Байден признался, он якобы всерьез опасается, что аэрокосмическое агентство США (NASA) эту идею поддержит. Все присутствующие в зале рядом с обоими лидерами отреагировали на шутку смехом.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему, чтобы он отправил меня в космос», — сказал президент США, его цитирует New York Post.

Байден же в продолжение космической темы поблагодарил президента Перу за сотрудничество в освоении космического пространства, не преминув подчеркнуть роль в этом главы NASA Билла Нельсона.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе церемонии вручения госнаград уронил и облизнул медаль во время награждения одной из американок «За гражданские заслуги». А также колол женщину.