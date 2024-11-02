Байден вручая женщине медаль «За гражданские заслуги» уколол ее и выронил награду

В сети завирусилось видео очередного ляпа, произошедшего с действующим президентом США Джо Байденом. На этот раз глава Белого дома отличился в колеблющемся штате Пенсильвания.

Хозяин Овального кабинета появился там на церемонии вручения госнаград «За гражданские заслуги». Во время вручения он решил лично приколоть медаль одной из награжденных. Подойдя к женщине, Байден стал ей прикалывать медаль на лацкан пиджака. Но вместо этого внезапно вонзил женщине в грудь иголку.

При этом, как видно на кадрах, кажется, что Байден испугался произошедшего даже больше женщины. Он поднял медаль и со второй попытки прикрепил ее на место. Во время всего происходящего на лице пораненной читались неприкрытые страх и недоумение.

Ранее сообщалось, что Байден «упал» лбом на Папу Римского на саммите G7 в Италии.