Байден пригласил Трампа в Белый дом до церемонии инаугурации

Действующий президент США Джо Байден пригласил в Белый дом своего преемника Дональда Трампа.

Встреча запланирована на утро 20 января.

Об этом сообщила Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома.

Днем Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа.

Напомним, в 2021 году Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена, так как считал, что тот выиграл в результате мошеннических выборов.

Утром 20 января республиканец вышел из Белого дома и улетел во Флориду.

Ранее Трамп пожаловался, что Байден усложнил процесс передачи власти.