Байден пригласил Трампа в Белый дом до церемонии инаугурации
Фото: [flickr.com]
Действующий президент США Джо Байден пригласил в Белый дом своего преемника Дональда Трампа.
Встреча запланирована на утро 20 января.
Об этом сообщила Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома.
Днем Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа.
Напомним, в 2021 году Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена, так как считал, что тот выиграл в результате мошеннических выборов.
Утром 20 января республиканец вышел из Белого дома и улетел во Флориду.
Ранее Трамп пожаловался, что Байден усложнил процесс передачи власти.