Американские СМИ уверены, что успех переговоров между Израилем и ХАМАС по обмену пленными является заслугой Байдена. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, американский президент надавил на израильского премьер-министра Нетаньяху, чтобы заставить власти Израиля пойти на мирное соглашение о прекращении огня и обмене пленниками. По словам представителя израильских властей, договоренностей не удалось бы достичь, не вмешайся президент США в переговоры.

Таким образом ситуация представлена так, будто соглашение Израиля и ХАМАС на самом деле является сделкой американского лидера.