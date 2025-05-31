Байден рассказал, как проходит лечение от рака

На мероприятии в Делавэре, посвященном памяти погибших военнослужащих, он рассказал, что ему назначен определенный препарат, а также отметил, что болезнь не затронула другие органы.

"Мои кости крепкие", – сказал Байден.

Бывший хозяин Белого дома впервые публично заговорил о своей болезни после того, как общественность узнала об этом.

Также он сообщил, что находится под наблюдением известного хирурга, который сам вылечился от рака. По словам экс-президента, его прогноз на будущее остается положительным.

Ранее Mirror напомнила, что ограничения на удары вглубь РФ для Украины сняли при Байдене.