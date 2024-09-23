Байден растерялся на пресс-конференции с премьер-министром Индии Моди

Неловкий инцидент произошел на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) с участием президента США Джо Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в иностранных СМИ.

Во время представления Байден перепутал порядок и спросил: «Кто следующий?», после чего ведущий мероприятия был вынужден объявить о выступлении Моди, чтобы заполнить паузу.

Президент Джо Байден нередко допускает ошибки и оговорки во время публичных выступлений. Республиканцы использовали это в политической борьбе, пытаясь поставить под сомнение умственные и физические способности 81-летнего американского лидера.

Также Байден неоднократно падал во время официальных мероприятий. Летом прошлого года он споткнулся о мешок с песком на сцене в ходе выпускной церемонии награждения Военно-воздушной академии в Колорадо.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден, Шольц и Макрон могут развязать ядерную войну.