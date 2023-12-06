Байден считает, что республиканцы добиваются своих целей, не позволяя ему дать денег Украине
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
Американский лидер Джо Байден заявил, что республиканская партия уничтожает Украину, добиваясь своих целей путем торможения выплат Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам президента США, своей позицией республиканцы едва ли не буквально «стреляют Украине в колено», а также подрывают внутреннюю безопасность самой Америки. Байден заявил, что готов пойти на компромисс и найти совместные решения, но оппозиция не хочет уступать и что-либо обсуждать.
Лидер Америки подчеркнул, что республиканцы не могут просто так получить желаемое, должны состояться полноценные переговоры, нужен компромисс. Он также заявил, что суровое наказание в будущем ждет тех, кто не согласится с его просьбой выделить Украине еще 60 миллиардов долларов. Эти деньги Байден хотел направить Киеву до праздничных выходных.