Байден считает, что республиканцы добиваются своих целей, не позволяя ему дать денег Украине

По словам президента США, своей позицией республиканцы едва ли не буквально «стреляют Украине в колено», а также подрывают внутреннюю безопасность самой Америки. Байден заявил, что готов пойти на компромисс и найти совместные решения, но оппозиция не хочет уступать и что-либо обсуждать.

Лидер Америки подчеркнул, что республиканцы не могут просто так получить желаемое, должны состояться полноценные переговоры, нужен компромисс. Он также заявил, что суровое наказание в будущем ждет тех, кто не согласится с его просьбой выделить Украине еще 60 миллиардов долларов. Эти деньги Байден хотел направить Киеву до праздничных выходных.