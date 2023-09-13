«Байден уйдет»: ясновидящая предсказала скорую отставку президента США
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Республиканская партия США запустила процедуру импичмента в отношении действующего президента Джо Байдена. Его подозревают в «коррумпированных деловых связях» с его сыном Хантером, передает телевидение США.
Несмотря на то, что в Белом доме заявили об отсутствии доказательств вины Байдена, он может стать первым в истории Америки отстраненным от власти президентом.
Вопрос, который волнует всех: от политологов до простых американцев — уйдет или не уйдет? Мы обратились к ясновидящей Инне Мишиной с этим вопросом. Однозначно уйдет, уверена она.
«Байден уйдет раньше своего срока. Будет возмущение и недоумение, почему его сместили. Он же чувствует себя лидером нации», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
А что же с ним будет дальше? Вечера у камина, рыбалка и другие пенсионерские радости? Нет, убеждена Мишина, ему будет очень тяжело.
«Хочу сказать одно: человек будет психологически подавлен. Он никак не хочет со своим местом прощаться», — подчеркнула Мишина.
По словам экстрасенса, Байден растерян и напуган, но еще не верит, что его президентству скоро придет конец.
Ранее ясновидящая Мишина предсказала сильные землетрясения в Африке, Европе и России.