«Огненный телец провалился под землю»: ясновидящая предсказала сильные землетрясения в Европе, Африке и России

В феврале 2023 года в Турции и Сирии произошло несколько сильнейших землетрясений, унесших тысячи жизней. Не успели страны полностью восстановится, как в начале сентября на многострадальную Турцию обрушился потоп, который практически стер с лица земли несколько жилых районов Стамбула.

А буквально через несколько дней мир узнал о страшном землетрясении в Марокко. И снова количество жертв разошедшейся стихии огромное.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал у экстрасенса Инны Мишиной, успокоилась ли природа или ей нужны новые жертвы. По словам эксперта, чудовищные катаклизмы в скором времени обрушатся на европейские страны. Страшное предсказание пришло к Мишиной во сне.

«Мне приснился огненный телец, а рядом карта и буквы «И», «К», «А», «Г». Потом этот телец рухнул под землю, и я поняла, что будут новые землетрясения. Эта карта связана с кольцом из песка», — рассказала ясновидящая.

Мишина отметила, что новые катаклизмы обрушатся на Турцию, Иран, Албанию, Грецию. Землетрясения могут произойти даже в Крыму и на Кубани. Первыми же примут на себя удар стихии Греция или Италия.

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