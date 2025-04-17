Руководству Гарварда пришлось отменить ряд исследований из-за действий властей США

В Гарвардском университете стали останавливать исследования, которые касаются изучения космоса и туберкулеза. Об этом сообщила газета The New York Times.

Ранее сообщалось, что Министерство образования США приостановило финансирование Гарварда в рамках борьбы с антисемитизмом. За счет этого университет не получит в последующие годы более чем $2,2 млрд в качестве грантов и траншей на выполнение контрактов. После этого некоторым ученым было приказано свернуть свои исследования. Такое решение коснулось работ по изучению космоса, а также туберкулеза и склероза.

Также стало известно, что правительство Соединенных Штатов потребовало от руководства Гарварда передать информацию о студентах, которые учатся по визе и причастны к «незаконным и насильственным действиям». Если университет не пойдет на контакт, то ему запретят принимать на обучение иностранных студентов.

Ранее Трамп высказал мнение, что работу Гарварда стоит обложить налогами, так как это учебное заведение продвигает различные политические и террористические идеологии. Трамп напомнил, что статус свободного от налогов университета зависит от его деятельности в интересах общества.