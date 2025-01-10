Байден заснул во время церемонии прощания с экс-президентом США Джимми Картером

Действующий президент США Джо Байден известен своей привычкой засыпать на мероприятиях, за что даже получил прозвище «сонный Джо».

В этот раз он умудрился заснуть во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером.

Об инциденте на похоронах сообщил Fox News.

Отмечается, что американский лидер сидел в первом ряду и спал.

Напомним, 39-й президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет.

Он занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп принял решение не назначать Фокс Кеннеди, невестку Роберта Кеннеди-младшего, на должность заместителя директора ЦРУ.

Хотя кандидат на пост министра здравоохранения США активно поддерживал ее кандидатуру и лоббировал ее назначение, чтобы та смогла выяснить правду об убийстве Джона Кеннеди.