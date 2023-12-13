Байдена назвали президентом Украины в прямом эфире американского ТВ

Запись прямого эфира не исправить, а попавшие в интернет видео остаются там практически навсегда. Это хорошо запомнила ведущая американского канала, которая запуталась в тексте на телесуфлере и оговорилась. Ролик с ней уже завирусился в Сети, пишет LIFE.

«На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины. Джо Байден заявил...» — сделала оговорку ведущая.

Байден, скорее всего, даже не обратит внимания на ошибку женщины, ведь и он сам горазд попадать в неловкие ситуации. Он уже махал строительному крану, пытался сделать рукопожатие пустому месту, путал Ирак и Украину и делал другие сомнительные заявления.

Ранее Дмитрий Медведев проанализировал заявления 46-го президента США и назвал его «глуповатым хихикающим дедом».