Читатели австрийского журнала Exxpress раскритиковали Байдена за обещание отправить войска США на борьбу с Россией после поражения ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости .

После заявления американского президента Джо Байдена о готовности США отправить армию сражаться с Россией в Европе, когда Украина потерпит окончательное поражение, в Австрии выразили недовольство. По мнению читателей журнала, при таком раскладе Третья мировая война станет неизбежной. Также австрийцы заявили, что президент не имеет права произносить такие слова, когда весь мир знает, что Америка виновата в конфликте на Украине. Некоторые читатели отметили, что только Америка является угрозой Европе, а в словаре американских властей полностью отсутствует понятие «мирные переговоры».

О бедственном положении Украины на фронте говорят уже не первый день, даже главнокомандующий ВСУ Залужный признал бесперспективность борьбы с Россией. Сейчас, когда поддержка Запада начала ослабевать, ситуация усугубилась. Россия же не раз предлагала мирные переговоры, но на Украине законодательно запретили такое развитие событий.