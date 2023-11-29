Байдена убеждают вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой – СМИ

Как пишет автор в журнале института, американским властям пора начать призывать Украину к переговорам с Россией громче. По его мнению, отложить решение этой проблемы до президентских выборов нельзя, так сил Киева не хватит на то, чтобы продержаться еще год. Также в журнале отметили, что у украинской армии нет реального шанса улучшить ситуацию на передовой, поэтому прекратить огонь и пойти на мирное соглашение – лучший вариант для Зеленского.

По мнению журнала, дальнейшее продвижение российской армии и захват новых территорий поставит администрацию президента США в неудобное положение. Тогда Америке придется признать поражение Украины, что станет серьезным провалом для США и НАТО, либо пойти на прямой конфликт с Москвой.