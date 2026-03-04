Байкал вместо югов: красноярцы выбрали лед и нерп в минус 40

Жители Красноярского края доказали, что настоящие сибиряки мороза не боятся. Этой зимой они отправились покорять туристические тропы более чем 70 регионов России, и главным магнитом для них стало озеро Байкал. Четверть всех путешественников из Красноярского края выбрали для отдыха Иркутскую область и Бурятию, расположенные по обе стороны «Священного моря», сообщили CNews аналитики «МегаФона».

Их не испугали даже сорокаградусные морозы: туристы с упоением фотографировались на фоне прозрачного бирюзового льда, знакомились с нерпами, купались в горячих источниках и катались на коньках, хивусах и джипах. По данным оператора, январь традиционно вошел в пятерку самых активных месяцев по использованию мобильного интернета за пределами региона — зимние путешествия красноярцев стали привычным делом.

Помимо байкальских берегов, жители края активно осваивали горнолыжные курорты Краснодарского края и термальные источники Тюменской области. На 34% вырос интерес к Благовещенску, граничащему с Китаем. Безвизовый режим и удобное транспортное сообщение через Амур сделали этот город воротами в Поднебесную для многих сибиряков.

В свою очередь, сам Красноярский край принял гостей из 50 регионов. Основной поток пришел от соседей из Хакасии, Новосибирской и Кемеровской областей. Безусловным лидером посещений стал Красноярск, который все чаще называют гастрономической столицей России. Гостей привлекают не только рестораны с уникальной кухней, но и природные достопримечательности — от национального парка «Красноярские Столбы» до залива Шумиха и реки Мана.

В этих популярных местах оператор связи улучшил покрытие, чтобы туристы могли оставаться на связи, пользоваться быстрым интернетом и цифровыми звонками, делая активный отдых комфортным и безопасным, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что туроператоры возобновили скандальную акцию «Поцелуй Байкала» вопреки протестам.