Байкал вместо югов: красноярцы выбрали лед и нерп в минус 40
Красноярцы массово устремились на Байкал зимой, несмотря на морозы минус 40
Жители Красноярского края доказали, что настоящие сибиряки мороза не боятся. Этой зимой они отправились покорять туристические тропы более чем 70 регионов России, и главным магнитом для них стало озеро Байкал. Четверть всех путешественников из Красноярского края выбрали для отдыха Иркутскую область и Бурятию, расположенные по обе стороны «Священного моря», сообщили CNews аналитики «МегаФона».
Их не испугали даже сорокаградусные морозы: туристы с упоением фотографировались на фоне прозрачного бирюзового льда, знакомились с нерпами, купались в горячих источниках и катались на коньках, хивусах и джипах. По данным оператора, январь традиционно вошел в пятерку самых активных месяцев по использованию мобильного интернета за пределами региона — зимние путешествия красноярцев стали привычным делом.
Помимо байкальских берегов, жители края активно осваивали горнолыжные курорты Краснодарского края и термальные источники Тюменской области. На 34% вырос интерес к Благовещенску, граничащему с Китаем. Безвизовый режим и удобное транспортное сообщение через Амур сделали этот город воротами в Поднебесную для многих сибиряков.
В свою очередь, сам Красноярский край принял гостей из 50 регионов. Основной поток пришел от соседей из Хакасии, Новосибирской и Кемеровской областей. Безусловным лидером посещений стал Красноярск, который все чаще называют гастрономической столицей России. Гостей привлекают не только рестораны с уникальной кухней, но и природные достопримечательности — от национального парка «Красноярские Столбы» до залива Шумиха и реки Мана.
В этих популярных местах оператор связи улучшил покрытие, чтобы туристы могли оставаться на связи, пользоваться быстрым интернетом и цифровыми звонками, делая активный отдых комфортным и безопасным, отметили в компании.
