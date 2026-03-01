«Гнев духов»: чем может обернуться модное развлечение для туристов на Байкале
Туроператоры возобновили скандальную акцию «Поцелуй Байкала» вопреки протестам
Семь лет назад туроператоры придумали «фишку», чтобы привлечь туристов на Байкал. Называлось это романтично — «Поцелуй Байкала». Суть проста: гости сверлят лед, заливают в лунки алкоголь и пьют его через трубочку, лежа на животе и позируя на камеру. Один из таких роликов недавно набрал 32 миллиона просмотров, и тренд снова пошел в рост.
Но чем популярнее становится развлечение, тем громче звучат голоса возмущенных местных жителей. В соцсетях разгорелась нешуточная война: одни считают «поцелуи» безобидной забавой, другие — глумлением над уникальной природой и священным местом.
Представитель турагентства Дари Нимаева призналась, что столкнулась с волной хейта: местные жители обвиняют гидов в популяризации вандализма. Туроператоры парируют: идею придумали сами местные, а теперь просто перекладывают ответственность. Главное, по их мнению, — не мусорить. Некоторые даже сравнивают «поцелуи» с шаманскими подношениями, где фигурирует алкоголь.
Однако верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев категоричен: «Традиция не имеет ничего общего с распитием спиртного на льду. Все обряды должны проходить на земле. Это сильнейшее осквернение водного мира и туристам надо бы об этом знать».
Шаманы поясняют: даже запах алкоголя может осквернить духовный подводный мир и вызвать гнев Лусад-хана — божества воды. А Чингис Болотов, автор проекта #МусорИзГоловы, напоминает, что за лето 2021 года на берегу Байкала собрали более 300 тонн мусора, и большая его часть — «алкомусор».
Законом «поцелуи Байкала» не запрещены, но правила поведения на озере, принятые четыре года назад, четко регламентируют, чего делать нельзя: ломать лед, сливать жидкости, оставлять лунки. В списке разрешенного — десятки альтернативных развлечений, которые запомнятся не хуже и не навредят озеру.
Клуб гидов Бурятии уже предлагает апгрейд — «Истинный поцелуй Байкала»: пить из ладони или кружки чистую байкальскую воду, выражая благодарность озеру и прося у него благословения. Местные просят помнить: Байкал — это не аттракцион, а уникальный объект природы.
