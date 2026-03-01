«Гнев духов»: чем может обернуться модное развлечение для туристов на Байкале

Семь лет назад туроператоры придумали «фишку», чтобы привлечь туристов на Байкал. Называлось это романтично — «Поцелуй Байкала». Суть проста: гости сверлят лед, заливают в лунки алкоголь и пьют его через трубочку, лежа на животе и позируя на камеру. Один из таких роликов недавно набрал 32 миллиона просмотров, и тренд снова пошел в рост.

Но чем популярнее становится развлечение, тем громче звучат голоса возмущенных местных жителей. В соцсетях разгорелась нешуточная война: одни считают «поцелуи» безобидной забавой, другие — глумлением над уникальной природой и священным местом.

Представитель турагентства Дари Нимаева призналась, что столкнулась с волной хейта: местные жители обвиняют гидов в популяризации вандализма. Туроператоры парируют: идею придумали сами местные, а теперь просто перекладывают ответственность. Главное, по их мнению, — не мусорить. Некоторые даже сравнивают «поцелуи» с шаманскими подношениями, где фигурирует алкоголь.

Однако верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев категоричен: «Традиция не имеет ничего общего с распитием спиртного на льду. Все обряды должны проходить на земле. Это сильнейшее осквернение водного мира и туристам надо бы об этом знать».

Шаманы поясняют: даже запах алкоголя может осквернить духовный подводный мир и вызвать гнев Лусад-хана — божества воды. А Чингис Болотов, автор проекта #МусорИзГоловы, напоминает, что за лето 2021 года на берегу Байкала собрали более 300 тонн мусора, и большая его часть — «алкомусор».

Законом «поцелуи Байкала» не запрещены, но правила поведения на озере, принятые четыре года назад, четко регламентируют, чего делать нельзя: ломать лед, сливать жидкости, оставлять лунки. В списке разрешенного — десятки альтернативных развлечений, которые запомнятся не хуже и не навредят озеру.

Клуб гидов Бурятии уже предлагает апгрейд — «Истинный поцелуй Байкала»: пить из ладони или кружки чистую байкальскую воду, выражая благодарность озеру и прося у него благословения. Местные просят помнить: Байкал — это не аттракцион, а уникальный объект природы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в Прощеное воскресенье сожгли чучело с портретом SHAMANа.