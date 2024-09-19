Байкер в центре Москвы залетел под иномарку и переломал себе все ребра

В центре Москвы в ночь на четверг, 19 сентября, произошла авария с участием мотоцикла и иномарки. Как передает телеканал РЕН, водитель автомобиля не заметил на дороге байк и снес мотоциклиста вместе с его двухколесным транспортным средством.

В качестве подтверждения телеканал публикует кадры последствий ДТП. В частности, на дороге валяются оторванные части мотоцикла, которые позже увезли на эвакуаторе. Повреждена и иномарка.

«Сам мотоциклист, предварительно, находится в больнице. У него, как минимум, сломаны ребра, но очевидно, что травм куда больше», — сообщает корреспондент телеканала.

Как поведали редкие очевидцы автоаварии, водитель иномарки заметил мотоцикл слишком поздно, когда уже завершал маневр. В настоящее время на месте разбираются инспекторы ГАИ. Состояние пострадавшего мотоциклиста уточняется.

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