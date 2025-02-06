Байкеры предложили назвать улицу в Москве в честь немецкого антифашиста

России стоит увековечить память немецкого антифашиста Эрхарда Штенцеля и назвать в его честь какую-либо улицу. С такой инициативой выступил мотоклуб «Ночные волки», об этом рассказало РИА Новости.

Штенцель во время Второй мировой войны дезертировал из немецкой армии и стал бойцом сопротивления во Франции. Впоследствии его приняли в коммунистическую партию, после войны он жил и работал в Германии, умер в 2021 году. 5 февраля этого года у Штенцеля был 100-летний юбилей. «Ночные волки» предложили отметить такое событие.

«Предлагаем назвать одну из улиц Москвы или освобожденных территорий в память о ветеране», — указали представители мотоклуба.

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