Бакальчук потребовал в суде признать сделку по домену WILDBERRIES.RU ничтожной

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук подал иск к супруге Татьяне Ким, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Иск касается признания сделки по передаче домена WILDBERRIES.RU ничтожной. В документе Бакальчук просит признать недействительной сделку между Татьяной Ким и ООО «РВБ». Он также просит применить последствия недействительности сделки.

Летом 2024 года Татьяна Ким объявила о разводе с Владиславом Бакальчуком. Все это произошло на фоне обвинений совладельца Wildberries в отношении владельцев компании Russ Outdoor в попытке завладеть бизнесом.

Сейчас Ким и Бакальчук находятся в бракоразводном процессе. Ситуация осложняется тем, что бизнес пары был совместным, хотя Бакальчуку принадлежит всего лишь 1% компании.

Семейный кодекс РФ предполагает раздел имущества пополам, но устав компании может содержать антирейдерские положения.

Ранее Татьяна Ким официально сообщила об объединении Wildberries и Russ.