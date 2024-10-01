Объединение Wildberries и Russ официально завершено

Основательница Wildberries Татьяна Ким объявила в видеообращении в своем телеграм-канале о завершении процесса объединения Wildberries и Russ.

«С радостью сообщаю, что мы успешно завершили реструктуризацию нашей компании и теперь готовы двигаться вперед с новыми проектами», — заявила она.

Она также упомянула, что компания активно готовится к предстоящему «высокому сезону» на потребительском рынке и запускает ряд новых инициатив.

Как было известно, 20 сентября Wildberries и Russ получили санкцию от Федеральной антимонопольной службы на передачу всех активов группы Russ в ООО «РВБ». В ходе анализа данной сделки регулятор не обнаружил признаков возможного ограничения конкуренции на рынке.

Ранее сообщалось, что состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук (ныне Ким) сократилось почти в два раза после слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ.