Бакальчук со слезами обратилась к экс-супругу после стрельбы у офиса WB в Москве

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение для бывшего мужа Владислава Бакальчука, где возложила на него ответственность за стрельбу с погибшими у офиса маркетплейса в столице.

Общественность с интересом наблюдала за бракоразводным процессом и дележкой имущества Бакальчуков, главным спором которых оставался «фиолетовый» маркетплейс. Теперь же самой обсуждаемой и печальной новостью стала стрельба в московском офисе Wildberries.

Татьяна Бакальчук в ужасе от произошедшего, а на записанном видео она обратилась к экс-супругу со слезами.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сообщила Бакальчук на видео в своем telegram-канале.

Напомним, 18 сентября два сотрудника охраны погибли в перестрелке у офиса Wildberries в Москве. Бакальчук назвала это очередным «рейдерским захватом» и заподозрила в произошедшем мужа. Однако сам мужчина назвал себя пострадавшим. Компания выразила сочувствия родным погибших и обещала оказать им всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что Владислава Бакальчука доставили на допрос в СК после стрельбы у офиса Wildberries.