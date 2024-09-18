Владислава Бакальчука доставили на допрос в СК после стрельбы у офиса Wildberries

Владислава Бакальчука задержали и доставили на допрос в следственный комитет из-за случившегося 18 сентября инцидента у офиса Wildberries. О задержании коммерсанта сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным информационного ресурса, ранее Бакальчук давал показания в полиции, а в настоящее время. На данный момент коммерсанта не перевели в статус задержанного, а перед стражами порядка он отчитывается в качестве свидетеля происшествия.

Ранее сообщалось том, что в результате случившегося конфликта из-за полученных ранений погибли два охранника Wildberries. Возбуждены уголовные дела по статьям: «Покушение на убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Самоуправство» и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов».