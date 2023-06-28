Бактерии, Бог, одиночество и сокращение на работе: стали известны самые распространенные фобии россиян

Самой распространенной фобией среди всех социально-демографических групп россиян стала боязнь высоты. Это выяснил ВЦИОМ в ходе опроса.

Также граждане почти любого пола и возраста боятся пауков и змей, водных пространств и стоматологов. Специфическими фобиями, которыми страдает меньше 2% населения, аналитики назвали боязни бога, кукол, болезней, одиночества, голода, а также страх перед другими людьми.

Пользователи Сети поделились своими фобиями, комментируя исследование.

«Странно, что все так боятся высоты, но почти никто не боится бактерий и вирусов. Лично я мою руки по пять раз в день, потому что буквально ощущаю микробы на себе»; «Я боюсь пожара. Проверяю всю электронику перед сном и перед уходом домой несколько раз»; «А страх сокращения на работе считается фобией?» — написали россияне.

Ранее комментаторы в социальных сетях заявили, что отказываются купаться в море после нападения акулы на туриста в Хургаде.