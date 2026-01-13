Бактерия-убийца в роддоме: что на самом деле погубило девять новорожденных в Новокузнецке

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказал предположение о причинах гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка. По его мнению, смерть младенцев могла быть связана с бактериальной инфекцией, а не с вирусной, сообщает ТАСС .

Онищенко отметил, что подобное количество жертв свидетельствует о бактериальной природе заражения. Он также допустил, что в учреждении могли иметь место системные нарушения, включая недостаточный контроль за состоянием сотрудников и несвоевременную санитарную обработку помещений. Отягощающим фактором, по его словам, мог стать период новогодних праздников с сокращенным дежурным персоналом.

Ранее Следственный комитет России сообщил о гибели девяти новорожденных детей в роддоме. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В учреждении проводятся проверки.

